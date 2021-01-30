Малафеев отвез дочь в наркологическую клинику 

Вячеслав Малафеев, экс-голкипер «Зенита» и сборной России, сообщил своим подписчикам печальную новость.
Его дочь Ксению в марте прошлого года поймали с наркотиками. Было возбуждено уголовное дело. И, как оказалось, юная девушка сама употребляет запрещенные препараты.
Поскольку зависимость уже сформировалась, семья решила обратиться к специалистам.
«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику. К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты.
Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — написал спортсмен в микроблоге инстаграма, прикрепив семейную фотографию.
Как ранее писал «Рамблер», в марте появилась информация, что Ксения Малафеева подозревается в распространении наркотиков — ее поймали на продаже нескольких таблеток экстази.