Малафеев отвез дочь в наркологическую клинику 

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику. К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты.