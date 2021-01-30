Умерла певица Алла Йошпе 

Писательница Мария Арбатова в Facebook сообщила о смерти народной артистки России, советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Ей было 83 года.
"Умерла Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы) здоровья и сил перенести эту потерю".
В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы Йошпе встретилась со Стаханом Рахимовым. Родились творческий дуэт певцов и семья. Супруги несколько десятилетий выступали вместе.