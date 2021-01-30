Умерла певица Алла Йошпе 

"Умерла Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы) здоровья и сил перенести эту потерю".