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Москва

Умерла певица Алла Йошпе 

Ирина Лебедева 1 час назад
Умерла певица Алла Йошпе
Фото: ТАСС
Писательница Мария Арбатова в Facebook сообщила о смерти народной артистки России, советской эстрадной певицы Аллы Йошпе. Ей было 83 года.

"Умерла Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы) здоровья и сил перенести эту потерю".

В 1960 году на конкурсе художественной самодеятельности вузов Москвы Йошпе встретилась со Стаханом Рахимовым. Родились творческий дуэт певцов и семья. Супруги несколько десятилетий выступали вместе.
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