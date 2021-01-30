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Умерла певица Алла Йошпе 

РИА Новости 25 минут назад
Умерла певица Алла Йошпе
Фото: CC BY 3.0 / Дмитрий Рожков
Народная артистка России, советская эстрадная певица Алла Йошпе скончалась в Москве на 84-м году жизни, сообщила писательница Мария Арбатова в своем Facebook.
Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. В 60-70-х годах прошлого века дуэт Аллы Йошпе и Стахана Рахимова (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом — ред.) был на пике славы. В 1979 году Иошпе и Рахимов подали документы на выезд в Израиль, их не выпусти и запретили выступать на сцене. В 2002 году супруги стали народными артист России. В 2004 году в Москве в ГЦКЗ "Россия" прошел концерт "Песня длиной в жизнь", посвящённый 40-летию творческого дуэта.
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