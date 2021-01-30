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Москва

Саруханов назвал глупостью внесение его имени в чёрный список Украины 

News.ru 30 минут назад
Саруханов отреагировал на внесение в черный список на Украине
Фото: globallookpress.com
Игорь Саруханов назвал сфабрикованной политической акцией решение СНБО Украины о внесении его имени в чёрный список. Вместе с певцом под запрет посещения страны угодили Алёна Апина, Ольга Кормухина и другие.
Саруханов признался, что запрет на въезд в страну его не пугает, но расстраивает тот факт, что обычным людям запрещают слушать любимого музыканта.

Это мнение небольшого числа людей, занимающихся политикой, но не мнение народа. Сфабрикованная какая-то политическая акция. Я к политике не имею никакого отношения. Странно, что человек, поющий о любви, составляет какую-то угрозу нацбезопасности Украины, — заявил музыкант в беседе с Пятым каналом.

Певец добавил, что ещё мог бы понять логику киевских властей, если бы его внесли в «запретный» список два года назад после выступления в Донбассе. Но происходящее сейчас не поддаётся никакому объяснению.

Шесть лет этих событий не могут перечеркнуть 40-летнее общение. Представляете, сколько раз я там был? Сколько дал концертов? На радио и телевидении что-то связанное со мной наверняка тоже будет запрещено. Это очень печально, честно говоря. Это глупость просто, — возмущён Саруханов.

На сегодня в чёрный список Украины включены более 160 граждан из разных стран, включая Россию. Некоторые даже считают такое положение дел «прекрасным пиаром».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию Украины еще 18 российских книг. Под запрет попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер» из-за того, что на их обложках размещена реклама издательств АСТ, «Эксмо» и российского поисковика «Яндекс».
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Комментарии 2
Общество , Шоу-бизнес , Ольга Кормухина , Алена Апина , Игорь Саруханов , Яндекс
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