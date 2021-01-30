Саруханов отреагировал на внесение в черный список на Украине

Саруханов признался, что запрет на въезд в страну его не пугает, но расстраивает тот факт, что обычным людям запрещают слушать любимого музыканта.

Это мнение небольшого числа людей, занимающихся политикой, но не мнение народа. Сфабрикованная какая-то политическая акция. Я к политике не имею никакого отношения. Странно, что человек, поющий о любви, составляет какую-то угрозу нацбезопасности Украины, — заявил музыкант в беседе с Пятым каналом.

Певец добавил, что ещё мог бы понять логику киевских властей, если бы его внесли в «запретный» список два года назад после выступления в Донбассе. Но происходящее сейчас не поддаётся никакому объяснению.

Шесть лет этих событий не могут перечеркнуть 40-летнее общение. Представляете, сколько раз я там был? Сколько дал концертов? На радио и телевидении что-то связанное со мной наверняка тоже будет запрещено. Это очень печально, честно говоря. Это глупость просто, — возмущён Саруханов.

На сегодня в чёрный список Украины включены более 160 граждан из разных стран, включая Россию. Некоторые даже считают такое положение дел «прекрасным пиаром».