Мурашко предрек перелом в ситуации с COVID-19 через два месяца

Перелом в ситуации с COVID-19 может наступить в России в ближайшие два месяца, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко . Пандемия, скорее всего, начнет отступать уже весной. Ежедневный прирост зафиксированных случаев заражения коронавирусом в России держится на уровне ниже 20 тыс. уже почти неделю.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко полагает, что до отступления пандемии коронавируса россиянам нужно подождать всего пару месяцев. Его слова передает ТАСС.

«Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль-март станут переломным моментом», — заявил он.

Сейчас пиковые показатели по заболеваемости COVID-19 в стране уже пройдены — пятый день подряд число зафиксированных случаев коронавируса за сутки составляет менее 20 тыс.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса постепенно отступает. В ходе совещания с министрами Путин отметил, что действия руководства страны, направленные на борьбу с коронавирусом, соответствуют уровню угрозы и в целом дают положительные результаты.

«Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел», — сказал глава РФ, обратив внимание на то, что уровень летальности в России ниже в сравнении с другими государствами.

Ранее сотрудник НИЦ имени Гамалеи, академик Российской академии наук Феликса Ершов заявил, что пандемия коронавируса постепенно сходит «на нет», поэтому связанные с COVID-19 ограничения могут быть сняты в России уже к лету.

Для окончательного завершения пандемии с коронавирусом должны «проконтактировать» 70-80% населения Земли, заявил эксперт. Кроме того, существенную роль играет вакцинация.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заметное снижение заболеваемости COVID-19. В России сейчас закончилась фаза медленного роста заболеваемости, ее сменила фаза стабилизации, заявил он.

По словам Горелова, стабилизация продолжается до полутора месяцев.

«То есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — сообщил эксперт.

Он также отметил, что уже в мае Россия может вернуться к крайне низким летним показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Полностью вирус при этом не пропадет.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований говорить о полном прекращении циркуляции коронавирусной инфекции нет, она станет сезонной инфекцией, вроде гриппа.

«Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа», — сказала она.

В тот же день главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков заявил, что количество заразившихся коронавирусом уменьшится в России к концу февраля. По прогнозам Тимакова, раньше всего это снижение начнется в столице. «К концу января Москва выраженно пойдет на спад заболеваемости, скорее всего, 2-3 тысячи [человек] будет все равно ежедневно выявляться до летнего периода», — пояснил специалист.

В остальной части России, по его мнению, заболеваемость снизится к концу февраля. К этому времени все регионы должны будут выйти на стабильное число заболевших — около 10-12 тыс. ежедневно до лета, сказал Тимаков. Снижение числа заразившихся COVID-19 произойдет благодаря появлению коллективного иммунитета, отмечал медик.