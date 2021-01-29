Мурашко анонсировал изменение в работе больниц

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Российские медучреждения планируется разгрузить, отказавшись от лечения пациентов с ОРВИ, пневмониями, вирусными гепатитами и ВИЧ в терапевтических отделениях. Такое изменение в работе многопрофильных больниц анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко в журнале «Национальное здравоохранение», передает РИА Новости

По его словам, доступность и качество медицинской помощи этим пациентам должна обеспечить модернизация инфекционной службы.

«В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России», — отметил Мурашко.