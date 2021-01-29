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Мурашко анонсировал изменение в работе российских больниц 

Lenta.ru и ещё 2 12 минут назад
Мурашко анонсировал изменение в работе больниц
Фото: РИА Новости
Российские медучреждения планируется разгрузить, отказавшись от лечения пациентов с ОРВИ, пневмониями, вирусными гепатитами и ВИЧ в терапевтических отделениях. Такое изменение в работе многопрофильных больниц анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко в журнале «Национальное здравоохранение», передает РИА Новости.
По его словам, доступность и качество медицинской помощи этим пациентам должна обеспечить модернизация инфекционной службы.

«В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России», — отметил Мурашко.

Более 200 тысяч россиян с COVID-19 находятся в больницах
Ранее инфекционист Ирина Шестакова назвала условие для разгрузки системы здравоохранения в России. По ее словам, если к осени 2021 года больше половины россиян сделают прививку от коронавируса, тогда значительно сократится число заболевших коронавирусом и, следовательно, разгрузится здравоохранение. Именно с этого момента жизнь более или менее нормализуется, отметила врач.
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Общество , Ирина Шестакова , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РИА Новости
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