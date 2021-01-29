Лановой успел обеспечить «тайную» внучку 

В браке народного артиста СССР Василия Ланового с его третьей супругой Ириной Купченко родились двое сыновей — Александр и Сергей.

Младший сын Сергей скончался в возрасте 37 лет от сердечного приступа. Сергей, выпускник экономического факультета МГУ , был дважды женат, но оба брака закончились разводом. Последние несколько лет он жил в гражданском браке с психологом Ольгой в Санкт-Петербурге.

За шесть лет до смерти Сергея Василий Лановой и Ирина Купченко узнали, что у них есть внучка. Народный артист выступал на радио и обмолвился, что мечтает о внуках. После передачи в студию позвонила женщина и попросила передать Лановому, что у него уже есть внучка — внебрачная дочка Сергея, которая живет в Архангельске.

Артист связался с женщиной, а позже она с дочкой Анной приехали в Москву. Сделали ДНК-тест, который подтвердил родство с Сергеем Лановым.

С матерью Анны у Сергея была короткая связь, после чего она уехала в Архангельск, где и родила девочку.

После того, как выяснилось, что Анна — дочь Сергея, Василий Лановой и Ирина Купченко окружили девочку заботой, каждые каникулы она приезжала к ним в Москву, ни в чем не отказывали. Друг Сергея рассказал, что семья всем обеспечила девочку. Сейчас Анне уже 20 лет, она студентка.

Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.