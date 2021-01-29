Раскрыта схема привлечения детей к незаконным митингам через TikTok

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Анонимный пользователь паблика «Двач» раскрыл схему привлечения несовершеннолетних к несанкционированным акциям в TikTok, сообщает « Ридус ».

Пользователь попросил топовых российских тиктокеров записать видеоролики с призывом выходить на митинги в ближайшее воскресенье, 31 января.

На запрос откликнулись блогеры Шмекс с 10,7 млн подписчиками в TikTok и Макс Браун , на которого подписаны 6,4 млн пользователей.

Автор эксперимента опубликовал переписку с блогерами. В первом письме Шмексу он предложил записать короткое видео с призывом выйти на улицы, блогер уточнил детали и согласился опубликовать ролик с нарезкой «полицейского произвола» за 200 тысяч рублей.

Макс Браун согласился опубликовать призыв к участию в акциях за 170 тысяч рублей.