Раскрыта схема привлечения детей к незаконным митингам через TikTok

Анонимный пользователь паблика «Двач» раскрыл схему привлечения несовершеннолетних к несанкционированным акциям в TikTok, сообщает «Ридус».
Пользователь попросил топовых российских тиктокеров записать видеоролики с призывом выходить на митинги в ближайшее воскресенье, 31 января.
На запрос откликнулись блогеры Шмекс с 10,7 млн подписчиками в TikTok и Макс Браун, на которого подписаны 6,4 млн пользователей.
Автор эксперимента опубликовал переписку с блогерами. В первом письме Шмексу он предложил записать короткое видео с призывом выйти на улицы, блогер уточнил детали и согласился опубликовать ролик с нарезкой «полицейского произвола» за 200 тысяч рублей.
Макс Браун согласился опубликовать призыв к участию в акциях за 170 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о том, что Роскомнадзор оштрафует все основные соцсети: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube — за то, что они удалили не все призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.