В Крыму извинились за раздачу «блокадного» хлеба 

"В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции каждый желающий получил символический блокадный паек — 125 г хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью. Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", — написали представители администрации в Facebook.