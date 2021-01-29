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В Крыму извинились за раздачу «блокадного» хлеба 

РИА Новости Крым и ещё 5 24 минуты назад
В Крыму извинились за раздачу «блокадного» хлеба
Фото: с официальной страницы ВК группы Волонтёры Победы ● Республика Крым РИА Новости Крым
Администрация Перовского сельского поселения извинилась за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб", объяснив, что хлеб раздавался пожилым ветеранам как символический блокадный паек.
Ранее глава Перовского сельского поселения в Симферопольском районе выложил пост с кадрами поздравления блокадников, на которых волонтеры раздавали пожилым людям по 125 граммов черного хлеба.

"В Перовском сельском поселении было решено провести акцию, посетив пожилых людей на дому. Согласно правилам акции каждый желающий получил символический блокадный паек — 125 г хлеба. Кроме того, жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы. Волонтерскую помощь жители приняли с благодарностью. Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", — написали представители администрации в Facebook.

История с поздравлением блокадников дошла и до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Однако на просьбу прокомментировать ситуацию он ответил, что никак не может ответить на данный вопрос. Песков уточнил, "что не обладает информацией об этой акции".
Скандал с блокадниками в Керчи стоил поста главе горсовета
При этом он напомнил, что в рамках 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году, до сих пор проводится много акций.
Похожая история произошла в прошлом году в Керчи. Тогда глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты вручили блокадникам медали и каждому принесли по батону белого хлеба, назвав его "символическим". При этом пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой. Позже Хужина и ее заместитель были сняты с занимаемых должностей.
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Общество , Дмитрий Песков , Сергей Аксенов , Керчь , Краснотурьинск , Республика Крым , Свердловская Область , Серов
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