Минпросвещения опровергло переход школ на шестидневку

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Минпросвещения России опровергло информацию о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства "Большая перемена".

"Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ и никаких нормативных изменений в этой части не планируется.

Министерство призвало родительское сообщество пользоваться достоверными ресурсами информации, а журналистов — внимательнее работать с источниками.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, российские школы должны самостоятельно принимать решения о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний.