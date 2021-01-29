Пенсионеры с «блокадным» хлебом возмутили жителей Крыма

Резкое осуждение у пользователей соцсетей вызвало вручение блокадникам в Симферопольском районе Крыма кусочков хлеба весом по 125 граммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фотографии пожилых людей, которым был вручен этот символ блокадного Ленинграда , выложил в соцсетях председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Позже он удалил свой пост.

«Со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки — 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев», — написал он.

Жители Крыма отметили, что подобная акция «позорище» и «за гранью цинизма».

«Это за гранью цинизма. Выводов из прошлогодней акции так и не сделали»; Какое позорище… Решили блокадникам напомнить, как они выживали?», — написали пользователи соцсети.

В свою очередь Гудимов пояснил, что жителям поселения, имеющим статус «дети войны», были вручены, помимо хлебных кусочков, продуктовые наборы и принес извинения всем, «чьи чувства были задеты».

«Рамблер» писал, что в прошлом году сотрудницы городского совета Керчи и депутат парламента Крыма оказались в центре скандала после того, как поздравили ветеранов с днем снятия блокады Ленинграда. Негативную реакцию у пользователей соцсетей и политиков вызвал контраст роскошных шуб чиновниц и домашней одежды ветеранов, а также то, чем именно поздравили блокадников.