Ещё
Далее:
Читайте также:
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января
Кубок Италии по футболу онлайн 26-28 января на Okko Cпорт ⟶
Выберите регион
Москва

Акция «Блокадный хлеб» в Крыму закончилась скандалом 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Пенсионеры с «блокадным» хлебом возмутили жителей Крыма
Фото: РИА Новости
Резкое осуждение у пользователей соцсетей вызвало вручение блокадникам в Симферопольском районе Крыма кусочков хлеба весом по 125 граммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Фотографии пожилых людей, которым был вручен этот символ блокадного Ленинграда, выложил в соцсетях председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Позже он удалил свой пост.

«Со слезами на глазах, с чувством гордости за совершенное, казалось бы, немыслимое, люди брали символические блокадные пайки — 125 граммов хлеба, которые в конце 1941 года были единственным пропитанием ленинградцев», — написал он.

Жители Крыма отметили, что подобная акция «позорище» и «за гранью цинизма».

«Это за гранью цинизма. Выводов из прошлогодней акции так и не сделали»; Какое позорище… Решили блокадникам напомнить, как они выживали?», — написали пользователи соцсети.

В свою очередь Гудимов пояснил, что жителям поселения, имеющим статус «дети войны», были вручены, помимо хлебных кусочков, продуктовые наборы и принес извинения всем, «чьи чувства были задеты».
«Рамблер» писал, что в прошлом году сотрудницы городского совета Керчи и депутат парламента Крыма оказались в центре скандала после того, как поздравили ветеранов с днем снятия блокады Ленинграда. Негативную реакцию у пользователей соцсетей и политиков вызвал контраст роскошных шуб чиновниц и домашней одежды ветеранов, а также то, чем именно поздравили блокадников.
Так, депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала инициативу керченских чиновников подарить блокадникам «батоны хлеба». При этом участница мероприятия Диана Ушакова заявила, что дарили не хлеб, а особые, сделанные вручную пироги.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии
Общество , Наталья Поклонская , Госдума , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
00:56
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
Общество
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
02:59
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение