Пенсионеры с «блокадным» хлебом возмутили жителей Крыма

С 18 по 27 января на полуострове вспоминали жителей Ленинграда , переживших блокаду.

Местные власти раздавали кусочки «блокадного» дарницкого хлеба, расфасованного по 125 граммов. Именно такой была суточная норма для служащих и иждивенцев в Ленинграде. Фотографии пожилых людей, которым волонтёры вручают хлеб, выложил в соцсети председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Однако акция вызвала бурю негатива у жителей Симферопольского района. Позже он удалил пост и принёс извинения.

Примечательно, что акцию провели в Саках, Феодосии, Бахчисарайском районе и других частях полуострова, но там «блокадный хлеб» раздавали всем желающим, не посещая пожилых людей.