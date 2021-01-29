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Москва

В Крыму акция «Блокадный хлеб» закончилась скандалом 

Говорит Москва 46 минут назад
Пенсионеры с «блокадным» хлебом возмутили жителей Крыма
Фото: РИА Новости
С 18 по 27 января на полуострове вспоминали жителей Ленинграда, переживших блокаду.
Местные власти раздавали кусочки «блокадного» дарницкого хлеба, расфасованного по 125 граммов. Именно такой была суточная норма для служащих и иждивенцев в Ленинграде. Фотографии пожилых людей, которым волонтёры вручают хлеб, выложил в соцсети председатель Перовского сельского совета Александр Гудима. Однако акция вызвала бурю негатива у жителей Симферопольского района. Позже он удалил пост и принёс извинения.
Примечательно, что акцию провели в Саках, Феодосии, Бахчисарайском районе и других частях полуострова, но там «блокадный хлеб» раздавали всем желающим, не посещая пожилых людей.
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В прошлом году памятная акция тоже закончилась скандалом. Тогда председатель горсовета Керчи Мая Хужина и её зам Лариса Щербула вручили ветеранам буханки хлеба, цветы и медали. При этом чиновницы были в дорогих шубах. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, а наряды чиновников чересчур богатыми. После того, как глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту ситуацию дикой, чиновницы сложили полномочия. А блокадников Керчи отправили в санатории.
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Общество , Лариса Щербула , Сергей Аксенов , Керчь , Республика Крым , Феодосия
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