Число бронирований отдыха в Крыму резко возросло

По его словам, в течение двух последних недель количество бронирований отдыха в Крыму на предстоящий курортный сезон достигло показателей прошлого года. Уманский отметил, что глубина бронирования — высокая.

Он связал резкий рост бронирования со снижением уровня психологической напряженности и нервозности вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ослаблением ограничительных мер, введенных из-за нее.

«Приобретать туры сейчас гарантировано приведет к выигрышу», — убежден Уманский.

Он объяснил, что, внеся сейчас предоплату в размере 10-30%, можно гарантировать себе отдых в желаемом месте по привлекательной цене. Если же покупать отдых позже, цена будет неминуемо выше, а мест может не остаться.