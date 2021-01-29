Число бронирований отдыха в Крыму резко возросло

Число бронирований отдыха в Крыму на будущий курортный сезон резко возросло. Об этом, как сообщает «Прайм», рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров и руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.
По его словам, в течение двух последних недель количество бронирований отдыха в Крыму на предстоящий курортный сезон достигло показателей прошлого года. Уманский отметил, что глубина бронирования — высокая.
Он связал резкий рост бронирования со снижением уровня психологической напряженности и нервозности вокруг пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ослаблением ограничительных мер, введенных из-за нее.
«Приобретать туры сейчас гарантировано приведет к выигрышу», — убежден Уманский.
Он объяснил, что, внеся сейчас предоплату в размере 10-30%, можно гарантировать себе отдых в желаемом месте по привлекательной цене. Если же покупать отдых позже, цена будет неминуемо выше, а мест может не остаться.
«Туристы, которые сделают выбор сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в отеле будут отдыхать люди, которые приобрели туры по разной стоимости», — добавил Уманский.