Мать комика Шаляпина поставила под сомнение его самоубийство

Мать ушедшего из жизни юмориста Александра Шаляпина заявила «Пятому каналу», что «до последнего дня» общалась с сыном по телефону. По ее словам, артист говорил ей, что счастлив.

25 января в квартире на Хорошевском шоссе в Москве было найдено тело 41-летнего актера Александра Шаляпина. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. В настоящее время следователи проводят проверку.

Шаляпина похоронили 28 января. На церемонии прощания с юмористом мать назвала скончавшегося сына «прирожденным актером» и «талантливейшим журналистом». При этом она признала, что у него был один недостаток — нездоровая тяга к алкоголю.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек», — заявила женщина.

Больше всех в жизни Шаляпин, по словам матери, любил свою единственную дочь и своих друзей-юмористов. Во время пандемии он говорил, что стендап-комики не останутся без работы, поскольку «всегда будут любимыми»., резюмировала она.