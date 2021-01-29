Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Мать Шаляпина поставила под сомнение его самоубийство 

Павел Тиунов 29 минут назад
Мать комика Шаляпина поставила под сомнение его самоубийство
Фото: соцсети
Мать ушедшего из жизни юмориста Александра Шаляпина заявила «Пятому каналу», что «до последнего дня» общалась с сыном по телефону. По ее словам, артист говорил ей, что счастлив.
25 января в квартире на Хорошевском шоссе в Москве было найдено тело 41-летнего актера Александра Шаляпина. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. В настоящее время следователи проводят проверку.
Шаляпина похоронили 28 января. На церемонии прощания с юмористом мать назвала скончавшегося сына «прирожденным актером» и «талантливейшим журналистом». При этом она признала, что у него был один недостаток — нездоровая тяга к алкоголю.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: «Мама, я счастливый человек», — заявила женщина.

Больше всех в жизни Шаляпин, по словам матери, любил свою единственную дочь и своих друзей-юмористов. Во время пандемии он говорил, что стендап-комики не останутся без работы, поскольку «всегда будут любимыми»., резюмировала она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друг Шаляпина Никита Лушников, заявил, что не верит в самоубийство актера. По его словам, юморист скорее всего собирался привлечь к себе внимание, но «не рассчитал». Версию о суициде СМИ подтвердила директор Шаляпина Мария Малякина: о том, что артист наложил на себя руки ей сказала его супруга.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Никита Лушников , Александр Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
00:56
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
Общество
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
02:59
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
Происшествия
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
01:00
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
Происшествия
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
01:01
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
Армия
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
01:23
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
Происшествия
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
01:10
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
Общество
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
01:04
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение