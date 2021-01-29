Осужденный на 7,5 лет заключения за смертельное ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов обжалует свой приговор в кассационной инстанции.

Адвокат Петр Хархорин считает, что актер иметь шанс на сокращение срока, так как все претензии потерпевшей стороны были урегулированы, а также принесены извинения адвокатам. Также за время своего пребывания в колонии Ефремов не получил ни одного взыскания. Как пишет «Коммерсант», свое исправление он доказывает ударным трудом на швейном производстве.

Рассказал адвокат и об отношении к Ефремову в колонии.

«Чувствуется некоторое уважение и интерес со стороны простых сотрудников колонии, которые встречают и проводят в блок для свиданий: "О! К дяде Мише приехали…"», — сказал Хархорин.

Ранее Михаил Ефремов рассказал о своей жизни в белгородской колонии.