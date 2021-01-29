СМИ рассказали о наследстве Ланового 

Портал «Дни.ру» выяснил , что актер Василий Лановой оставил в наследство своим родным дорогой дом в подмосковном поселке Внуково.

«Дни.ру» отмечают, что некогда Внуково входило в топ-3 поселений советской элиты после Николиной Горы и дачного поселка Переделкино. Соседями Ланового были актер Александр Абдулов и журналист Владимир Познер

Издание утверждает, что Лановой покупал дом за один миллион долларов, а теперь особняк подорожал на 500 тысяч. На прилегающей к дому территории есть гараж для автомобиля.

Также после Ланового осталось жилье неподалеку от Арбата. По данным «Дней.ру», стоимость трехкомнатных квартир в том районе начинается от 50 миллионов рублей.

«Дни.ру» отмечают, что у Ланового два наследника — его вдова, актриса Ирина Купченко и их сын Александр.

Как сообщал «Рамблер», актер Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом и пятипроцентным поражением легких, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.