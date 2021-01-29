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Москва

СМИ рассказали о наследстве Ланового 

Мария Иванова 31 минуту назад
СМИ рассказали о наследстве Ланового
Фото: РИА Новости
Портал «Дни.ру» выяснил, что актер Василий Лановой оставил в наследство своим родным дорогой дом в подмосковном поселке Внуково.
«Дни.ру» отмечают, что некогда Внуково входило в топ-3 поселений советской элиты после Николиной Горы и дачного поселка Переделкино. Соседями Ланового были актер Александр Абдулов и журналист Владимир Познер.
Издание утверждает, что Лановой покупал дом за один миллион долларов, а теперь особняк подорожал на 500 тысяч. На прилегающей к дому территории есть гараж для автомобиля.
Также после Ланового осталось жилье неподалеку от Арбата. По данным «Дней.ру», стоимость трехкомнатных квартир в том районе начинается от 50 миллионов рублей.
«Дни.ру» отмечают, что у Ланового два наследника — его вдова, актриса Ирина Купченко и их сын Александр.
Как сообщал «Рамблер», актер Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом и пятипроцентным поражением легких, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , Владимир Познер
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