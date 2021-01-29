Шикарная недвижимость: СМИ узнали о наследстве Ланового

Ушедший из жизни в возрасте 87 лет актер Василий Лановой оставил своим родным шикарную недвижимость. Она достанется его жене актрисе Ирине Купченко и сыну Александру.

В свое время Василий Лановой купил дом в подмосковном поселке Внуково. Его соседями по даче стали актер Александр Абдулов и телеведущий Владимир Познер . Кстати, в свое время в беседах с журналистами Лановой подчеркивал, что не вырубил ни одной сосны и ели на участке. Этот дом обошелся Лановому в миллион долларов. Сегодня, как говорят риелторы, его цена взлетела еще на 500 тысяч зеленых. Последние годы жизни Лановой жил в квартире близ Арбата. В театр Вахтангова он любил ходить пешком. Цены на трехкомнатные квартиры здесь начинаются от 50 миллионов рублей, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что у Василия Ланового был ранее обнаружен коронавирус. От его последствий он и скончался. Незадолго до ухода из жизни он пережил клиническую смерть.