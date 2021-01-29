Память Василия Ланового увековечат в Москве

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Память народного артиста СССР увековечат в Москве памятной табличкой или памятником. Планами поделился глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

Депутат пояснил, что для этого важно понять, где и как почтить память актёра. Обращения в комитет будут о табличке или памятнике в честь Ланового , пишет РИА Новости.

За актёром по-прежнему останется звание «Почетного гражданина Москвы», которое было ему присвоено в декабре прошлого года.

Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса. Он коренной москвич, родился в столице 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Театре имени Вахтангова, известен по ролям в таких фильмах, как «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир» и другие. Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, имеет орден Андрея Первозванного, орден «За рыцарство», орден Александра Невского