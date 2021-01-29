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Память Василия Ланового увековечат в столице 

News.ru 15 минут назад
Память Василия Ланового увековечат в Москве
Фото: globallookpress.com
Память народного артиста СССР увековечат в Москве памятной табличкой или памятником. Планами поделился глава комитета Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Депутат пояснил, что для этого важно понять, где и как почтить память актёра. Обращения в комитет будут о табличке или памятнике в честь Ланового, пишет РИА Новости.
За актёром по-прежнему останется звание «Почетного гражданина Москвы», которое было ему присвоено в декабре прошлого года.
Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от коронавируса. Он коренной москвич, родился в столице 16 января 1934 года. С 1957 года служит в Театре имени Вахтангова, известен по ролям в таких фильмах, как «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир» и другие. Лановой — лауреат Ленинской премии, Герой Труда, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, имеет орден Андрея Первозванного, орден «За рыцарство», орден Александра Невского.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин очень эмоционально отреагировал на смерть Василия Ланового, отметив, что коронавирус уносит жизни талантливых актёров. Продюсер назвал Ланового величайшим артистом, на творчестве которого выросли все россияне.
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Общество , Александр Невский , Василий Лановой , Евгений Герасимов , Иосиф Пригожин , Мосгордума , РИА Новости
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