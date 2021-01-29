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Вирусологи допустили возможность новых всплесков коронавируса в РФ 

News.ru и ещё 5 23 минуты назад
Вирусологи допустили новые всплески коронавируса в России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время всё ещё возможно, считают эксперты-вирусологи. Однако, по их мнению, это будут только короткие всплески.

Весной мы увидим ещё небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз. Так что будет рост, но уже не такой взрывной, — отметил инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский согласился с коллегой и добавил, что цифры новых заражений смертоносной инфекцией не будут такими, как в ноябре-декабре 2020 года.

Первое, что повлияло на улучшение эпидемиологической ситуации, — то, что мы с COVID-19 живём уже год, и с каждым днём количество людей с естественным иммунитетом к вирусу увеличивается, — пояснил Вознесенский.

По его мнению, ещё одним фактором, влияющим на затухание распространения коронавируса, является нарастающая вакцинация населения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что боль в горле, першение и кашель не являются показателями заражения COVID-19 и более характерны для ОРВИ. Об этом сообщил врач-инфекционист Сергей Вознесенский. По словам медика, при ОРВИ происходит поражение одного из отделов дыхательной системы, в то время как при коронавирусе страдают, в первую очередь, носовая полость и лёгкие.
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Общество , Сергей Вознесенский , Евгений Тимаков , РУДН
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