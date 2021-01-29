Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Актер умер в четверг на 88-м году жизни.
"Причина — коронавирус", — сказал Крок.
В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.
Лановой за свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.