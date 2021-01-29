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Названа причина смерти Василия Ланового 

РИА Новости 40 минут назад
Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус, об этом сообщил телеканалу "360" директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
Актер умер в четверг на 88-м году жизни.

"Причина — коронавирус", — сказал Крок.

В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.
Лановой за свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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Общество , Видео , Причина смерти , СССР , Анна Каренина , Василий Лановой , Ирина Купченко , Кирилл Крок
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