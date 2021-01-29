Собянин выразил соболезнования родным Ланового

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«Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович», — сообщил столичный градоначальник.

По его словам, мужественные и благородные герои Ланового стали кумирами миллионов зрителей, а образы, созданные им в кино и в театре, невозможно забыть. Собянин выразил соболезнования родным и близким Ланового.

Лановой скончался вечером 28 января, ему было 87 лет. В этот день его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние актера как крайне тяжелое.