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Москва

Умер Василий Лановой 

Lenta.ru 57 минут назад
В Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, ранее заразившийся коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС его жена актриса Ирина Купченко.
Ранее 28 января Telegram-канал Mash сообщил, что актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние Ланового резко ухудшилось, при этом за последние дни ему сделали четыре теста на коронавирус, показавшие отрицательный результат.
Кадр: фильм «Аттестат зрелости», 1954
Позднее издание Baza в своем Telegram-канале сообщило, что Лановой пережил клиническую смерть. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, народный артист СССР несколько недель находился в больнице. Врачи оценивали состояние 87-летнего актера как крайне тяжелое.
2 января сообщалось, что Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актер чувствовал себя нормально, однако из-за возраста его решили госпитализировать. Представительница артиста Антонина Журавлева заявляла, что у него поражено всего 5 процентов в легких и его выпишут через несколько дней.
За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.
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Общество , Видео , Василий Лановой , Ирина Купченко , Антонина Журавлева , Москва
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