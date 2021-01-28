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Умер Василий Лановой 

Вероника Полынина 19 минут назад
Умер Василий Лановой
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Василий Лановой умер в Москве на 88-м году жизни, сообщает телеграм-канал 112.
О смерти артиста сообщила его жена, Ирина Купченко, передает ТАСС.
О том, что Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц, стало известно 2 января. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации.
Лановой резко ответил своим критикам из Львова
Ранее в четверг телеграм-канал Baza сообщил, что Василий Лановой перенес в больнице клиническую смерть.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , ИТАР-ТАСС
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