Умер Василий Лановой 

О том, что Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заразились коронавирусом и проходят лечение в одной из московских больниц, стало известно 2 января. У Ланового было обнаружено поражение 5% легких. Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации.

Ранее в четверг телеграм-канал Baza сообщил , что Василий Лановой перенес в больнице клиническую смерть.