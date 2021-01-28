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Москва

Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром 

Москва24 и ещё 24 1 час назад
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россия возобновляет международное авиасообщение с еще двумя странами с 8 февраля 2021 года. Речь идет о Египте и Сингапуре. Об этом сообщили в Оперативном штабе.
Уточняется, что рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур — три раза.
Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.
Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.
Кроме того стало известно, что граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля приехать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус.
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Общество , Греция , Москва , Сингапур
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