Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром 

Россия возобновляет международное авиасообщение с еще двумя странами с 8 февраля 2021 года. Речь идет о Египте Сингапуре . Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Уточняется, что рейсы в Афины из Москвы будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур — три раза.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром.

Также сообщалось, что Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов, у которых есть отрицательный тест на COVID-19, полученный не ранее 96 часов до вылета.

Кроме того стало известно, что граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля приехать в Россию при наличии отрицательных тестов на коронавирус.