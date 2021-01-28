Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю, сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — говорится в сообщении.
Как отмечается, международные перелеты из России возобновляются с 8 февраля из аэропортов восьми регионов. Число регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного раза в неделю.