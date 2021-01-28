Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 

ТАСС 21 минуту назад
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Фото: РИА Новости
Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю, сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, международные перелеты из России возобновляются с 8 февраля из аэропортов восьми регионов. Число регулярных рейсов в Египет из аэропортов регионов увеличится до одного раза в неделю.
Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
ТАСС: последние новости
Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января Более половины россиян поддерживают вакцинацию от коронавируса Более половины россиян поддерживают вакцинацию от коронавируса На Ставрополье умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев На Ставрополье умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение