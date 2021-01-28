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Москва

Познер передумал удалять аккаунты в соцсетях 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Познер передумал удалять аккаунты в соцсетях
Фото: Lenta.ru
Журналист и телеведущий Владимир Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта «Познер онлайн» в социальных сетях. Об этом он сообщил на официальной странице интернет-ресурса в Facebook.
По его словам, передумать его заставил «вал писем, сообщений и звонков». В итоге, по его словам, он был вынужден прислушаться к просьбам общественности.

Решение об уходе аккаунтов моего сайта из соцсетей в Telegram было принято в связи с обстоятельствами, о которых я не считаю нужным говорить подробно, но которые, на мой взгляд, весомы. Однако я совершенно не ожидал той реакции, которая последовала за этим сообщением, — написал Познер.

Он поблагодарил россиян «за интерес и неравнодушие» и пообещал, что в ближайшее время работа аккаунтов во всех соцсетях возобновится.
При этом Познер добавил, что не намерен уходить из Telegram, куда была перенаправлена вся его коммуникация с обществом.
Ранее, как писал NEWS.ru, в администрации сайта «Познер онлайн» сообщили о закрытии аккаунтов в Facebook и Twitter, а также о заморозке страниц в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причиной такого решения там назвали перенос всей коммуникации и новостной составляющей в мессенджер Telegram.
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Общество , Владимир Познер
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