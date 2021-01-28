Познер передумал удалять аккаунты в соцсетях 

Журналист и телеведущий Владимир Познер решил сохранить аккаунты своего официального сайта «Познер онлайн» в социальных сетях. Об этом он сообщил на официальной странице интернет-ресурса в Facebook.

По его словам, передумать его заставил «вал писем, сообщений и звонков». В итоге, по его словам, он был вынужден прислушаться к просьбам общественности.

Решение об уходе аккаунтов моего сайта из соцсетей в Telegram было принято в связи с обстоятельствами, о которых я не считаю нужным говорить подробно, но которые, на мой взгляд, весомы. Однако я совершенно не ожидал той реакции, которая последовала за этим сообщением, — написал Познер.

Он поблагодарил россиян «за интерес и неравнодушие» и пообещал, что в ближайшее время работа аккаунтов во всех соцсетях возобновится.

При этом Познер добавил, что не намерен уходить из Telegram, куда была перенаправлена вся его коммуникация с обществом.

Ранее, как писал NEWS.ru, в администрации сайта «Познер онлайн» сообщили о закрытии аккаунтов в Facebook и Twitter, а также о заморозке страниц в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Причиной такого решения там назвали перенос всей коммуникации и новостной составляющей в мессенджер Telegram.