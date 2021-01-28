Друг Ланового прокомментировал состояние актера 

Он отметил, что актеру резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В настоящий момент медики оценивают состояние народного артиста как «очень тяжелое».

Ранее о переводе Ланового в реанимацию СМИ сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крюк . Он отметил, что положение актера осложняется его возрастом и имеющимися болезнями, которые обострились на фоне заражения коронавирусом.

«Будем надеяться», — отметил он.

Василия Ланового и его супругу Ирину Купченко госпитализировали в начале января в одну из столичных клиник. Оба перед этим сдали положительные тесты на «ковид». Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации.