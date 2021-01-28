Друг Ланового прокомментировал состояние актера 

Состояние народного артиста СССР Василия Ланового ухудшилось, заявил журналистам телеканала «Звезда» его друг депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Он отметил, что актеру резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В настоящий момент медики оценивают состояние народного артиста как «очень тяжелое».
Ранее о переводе Ланового в реанимацию СМИ сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крюк. Он отметил, что положение актера осложняется его возрастом и имеющимися болезнями, которые обострились на фоне заражения коронавирусом.
«Будем надеяться», — отметил он.
Василия Ланового и его супругу Ирину Купченко госпитализировали в начале января в одну из столичных клиник. Оба перед этим сдали положительные тесты на «ковид». Тогда артист чувствовал себя удовлетворительно, однако его решили положить в больницу, чтобы исключить риски осложнения ситуации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что актрису Алису Фрейндлих, попавшую в больницу с коронавирусом, перевели из реанимации в лечебное отделение, ее состояние улучшилось.