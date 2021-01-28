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Скончался Герой Советского Союза Владимир Ткачёв 

News.ru и ещё 5 53 минуты назад
Умер Герой Советского Союза Владимир Ткачев
Фото: РИА Новости
Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Яковлевич Ткачёв умер в Ставропольском крае на 96-м году жизни.
Кончину фронтовика подтвердил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Это большая утрата для нашего края, для всех нас. Мы жили рядом с человеком уникальной судьбы, настоящим героем. Владимир Яковлевич прошел фронтовыми путями Великой Отечественной войны, был трижды ранен в боях, — написал глава региона в Instagram.

Губернатор рассказал, что был лично знаком с Ткачёвым и выразил соболезнования его родным и близким.
В 1944 году при форсировании советскими войсками Дуная Ткачёв первым в своем подразделении ступил на занятый врагом берег и личной инициативой и смелостью обеспечил успех операции на своём участке. После войны он жил в Невинномысске, получил строительное образование, руководил кирпичным заводом и внёс значительный вклад в развитие города. Ткачёв являлся почётным гражданином Ставропольского края.
Ранее NEWS.ru сообщал о смерти Героя Советского Союза, депутата Госдумы Николая Антошкина.
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Комментарии
Общество , Владимир Владимиров , Владимир Ткачев , Николай Антошкин , Госдума , Ставропольский Край
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