В Башкирии переименуют «Антиковидный паспорт» 

Власти Башкирии переименуют проект «Антиковидный паспорт». Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал глава республики Радий Хабиров.

В середине января, как сообщал «Рамблер», власти Башкирии объявили о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его получат имеющие антитела жители региона (вакцинированные или перенесшие COVID-19). Они будут избавлены от необходимости соблюдать ограничения, а также получат скидки и преференции в магазинах и учреждениях.

Сегодня Хабиров назвал проект «Антиковидный паспорт» сугубо региональной инициативой и выразил удивление тем фактом, что тот был очень бурно и своеобразно принят в федеральном масштабе.

«Поэтому мы решили подумать», — сообщил он.

Глава Башкирии допустил, что людей смутило слово «паспорт». Он назвал его использование неудачным по отношению к всего лишь QR-коду. Хабиров сообщил, что проект «Антиковидный паспорт» будет переименован из опасения привлечь излишнее внимание, а сам документ будет представлять собой нечто вроде справки или сертификата, подтверждающего факт вакцинации или наличия антител.