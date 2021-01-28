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В театре подтвердили перевод Ланового в реанимацию 

Газета.Ru и ещё 14 1 час назад
В театре подтвердили перевод Ланового в реанимацию
Фото: РИА Новости
Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок подтвердил информацию о переводе народного артиста СССР Василия Ланового в реанимацию.
О состоянии артиста он сообщил в беседе с ТАСС.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал Крок.

87-летнего Ланового госпитализировали 2 января, медики решили наблюдать за его состоянием в больнице из-за возраста. Его супруге, актрисе Ирине Купченко, врачи разрешили лечиться дома, но она решила остаться с мужем.
28 января СМИ сообщили, что из-за ухудшения самочувствия Василия Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Общество , Василий Лановой , Ирина Купченко , Кирилл Крок , ИТАР-ТАСС
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