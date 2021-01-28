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Москва

Жена потребовала отдать ей спрятанные Ефремовым деньги 

Павел Тиунов 50 минут назад
Жена потребовала отдать ей спрятанные Ефремовым деньги
Фото: РИА Новости
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась отправлять мужу посылки в колонию, пока он не даст ей доступ к своим сбережениям, сообщает Telegram-канал Mash. Актер не соглашается.
Журналисты отметили, что незадолго до ареста Ефремов обналичил накопления и поместил деньги в банковскую ячейку. Доступ к ней имеет только он, поэтому оставшись без финансовой поддержки супруга Кругликова потребовала поделиться средствами. Она направила в колонию адвокатов с требованием передать права на пользование банковской ячейкой. Артист отказался.
Ефремов заболел в колонии
Кругликова с целью повлиять на супруга перестала отправлять ему «передачки». Шантаж результатов пока не принес.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о миллионах долларов в распоряжении Ефремова СМИ рассказал его друг Никита Джигурда. Он продолжает настаивать на том, что актера подставили. По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей». Именно они якобы выставили его крайним в смертельном ДТП, привезя на место аварии уже после столкновения автомобилей. У Ефремова хотят отобрать все деньги и важные документы, которые лежат у него в ячейке, добавил Джигурда.
Он также отметил, что злоумышленники заставляют актера и его супругу Софью Кругликову совершать «нелогичные действия»: например, Ефремов отказался от услуг адвокатов — Эльмана Пашаева и Андрея Алешкина, которым удалось «докопаться о правды».
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Общество , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
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