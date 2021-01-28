Центр Гамалеи: эффективность «Спутника V» близка к 100%

Эффективность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «Спутник V» близка к 100%. Об этом заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, кандидат биологических наук Дарья Егорова

Такие данные она озвучила в ходе онлайн-собрания научного совета Российской академии наук «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания».

Иммунологическая эффективность, которая, собственно, касается клеточного и гуморального иммунного ответа, в плане гуморального иммунного ответа она превышает 98% на данный момент по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету она стремится к 100%, — цитирует Егорову РИА Новости.

«Спутник V», созданный специалистами центром имени Н. Ф. Гамалеи, разработан на основе аденовирусных векторов человека, преимуществами которых называют безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По официальным данным, эффективность вакцины составляет более 90%, она обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее NEWS.ru выпустил расследование в связи с началом с 18 января всеобщей прививочной кампании от COVID-19. Судя по ситуации в регионах, массовая вакцинация в России может растянуться на несколько лет, хотя Попова утверждает о готовности в 2021 году привить 60% населения, то есть не менее 88 млн человек.