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Москва

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января 

ТАСС 24 минуты назад
Прокуратура Москвы предупредила о незаконности акций 31 января
Фото: РИА Новости
Прокуратура Москвы направила предостережения о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторам, а также пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям. Об этом сообщила журналистами руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Она подчеркнула, что в интернете, в том числе в соцсетях, выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января. "В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения, — сообщила Нефедова. — Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий".
Представитель прокуратуры напомнила, что "распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности". Кроме того, ответственность предусмотрена за организацию несогласованного публичного мероприятия и участие в нем.
В социальных сетях сторонники условно осужденного Навального призывают выйти на акцию в его поддержку 31 января.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Москва
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