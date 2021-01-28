С 28 января в России вступили в силу поправки в антитабачный закон: россияне больше не смогут покупать в интернете никотинсодержащую продукцию, кальяны, устройства нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, системы нагревания табака IQOS перестали продавать онлайн с 27 января.

Директор JTI Россия по корпоративным коммуникациям Дмитрий Сергеев добавил, что с 28 января также запрещена реклама никотинсодержащей продукции.

До этого в России была запрещена онлайн-продажа табачной продукции и табачных изделий. Продавать их можно только в магазинах и павильонах.

Как писал «Рамблер», в октябре прошлого года в России вступил в силу запрет на курение кальяна и вейпов в общественных местах.

В частности, кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином запретили курить в кафе. Кальянные продолжили работу, но им запретили предоставлять услуги питания.

Нарушителям-физлицам грозят штрафы в 500-1500 рублей. Индивидуальных предпринимателей, владеющих заведениями, штрафуют на сумму до 40 тысяч, юридических лиц — до 90 тысяч рублей.