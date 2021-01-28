С 28 января в России вступили в силу поправки в антитабачный закон: россияне больше не смогут покупать в интернете никотинсодержащую продукцию, кальяны, устройства нагревания табака и жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, системы нагревания табака IQOS перестали продавать онлайн с 27 января.
Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (производитель IQOS) в РФ Сергей Слипченко рассказал, что теперь табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты.
Директор JTI Россия по корпоративным коммуникациям Дмитрий Сергеев добавил, что с 28 января также запрещена реклама никотинсодержащей продукции.
До этого в России была запрещена онлайн-продажа табачной продукции и табачных изделий. Продавать их можно только в магазинах и павильонах.
Как писал «Рамблер», в октябре прошлого года в России вступил в силу запрет на курение кальяна и вейпов в общественных местах.
В частности, кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином запретили курить в кафе. Кальянные продолжили работу, но им запретили предоставлять услуги питания.
Нарушителям-физлицам грозят штрафы в 500-1500 рублей. Индивидуальных предпринимателей, владеющих заведениями, штрафуют на сумму до 40 тысяч, юридических лиц — до 90 тысяч рублей.