Ученый Формановский попытался покончить с собой

Ученый Андрей Формановский совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Прошедшей ночью Формановский открыл газ в своей квартире на улице Газопровод в Москве. Некоторое время спустя он был обнаружен без сознания и госпитализирован. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

66-летний Формановский, как сообщал «Рамблер», — химик-синтетик, доктор химических наук. Он организовал и возглавляет группу органического синтеза в Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН . Формановский — лауреат Государственной премии России по науке и технике.

В июне 86-летний доктор философских наук, профессор, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лев Науменко совершил самоубийство. Сын ученого нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором тот владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка философа. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем.