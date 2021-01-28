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Москва

Известный российский ученый пытался убить себя 

Артём Кульша 1 час назад
Ученый Формановский попытался покончить с собой
Фото: ibch.ru
Ученый Андрей Формановский совершил попытку самоубийства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Прошедшей ночью Формановский открыл газ в своей квартире на улице Газопровод в Москве. Некоторое время спустя он был обнаружен без сознания и госпитализирован. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
66-летний Формановский, как сообщал «Рамблер», — химик-синтетик, доктор химических наук. Он организовал и возглавляет группу органического синтеза в Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН. Формановский — лауреат Государственной премии России по науке и технике.
В июне 86-летний доктор философских наук, профессор, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лев Науменко совершил самоубийство. Сын ученого нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором тот владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка философа. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем.
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Общество , Происшествия , РАН
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