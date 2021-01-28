Россиянам запретили покупку кальянов и стиков в интернете

России сегодня вступили в силу поправки, запрещающие онлайн-продажу стиков для устройств нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции», — рассказал вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (производителя систем нагревания табака IQOS) в России Сергей Слипченко.

В свою очередь директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что компания ожидает краткосрочного сокращения продаж жидкостей для электронных сигарет, так как потребителю «потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям».

А директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев уточнил, что с 28 января в России будет запрещена и реклама никотинсодержащей продукции. При этом он выразил уверенность, что запрет онлайн-продаж не окажет критического влияния на отрасль, так как продукция широко представлена в рознице.

Как сообщал «Рамблер», ранее правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.

По новым правилам, курильщика, устроившего пожар, будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (штраф до пяти тысяч рублей). Ранее на него могли подать гражданский иск в суд.