Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В России запретили онлайн-продажу никотиносодержащих средств 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Россиянам запретили покупку кальянов и стиков в интернете
Фото: © РИА Новости. Екатерина Соловьева
В России сегодня вступили в силу поправки, запрещающие онлайн-продажу стиков для устройств нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

«С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции», — рассказал вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (производителя систем нагревания табака IQOS) в России Сергей Слипченко.

В свою очередь директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что компания ожидает краткосрочного сокращения продаж жидкостей для электронных сигарет, так как потребителю «потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям».
А директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев уточнил, что с 28 января в России будет запрещена и реклама никотинсодержащей продукции. При этом он выразил уверенность, что запрет онлайн-продаж не окажет критического влияния на отрасль, так как продукция широко представлена в рознице.
Как сообщал «Рамблер», ранее правительство утвердило поправки в правила противопожарного режима, запретив использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.
По новым правилам, курильщика, устроившего пожар, будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (штраф до пяти тысяч рублей). Ранее на него могли подать гражданский иск в суд.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Комментарии
Общество , Сергей Слипченко , Дмитрий Сергеев , МЧС , Philip Morris
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Москвича, избившего собаку, показали на видео
02:08
Москвича, избившего собаку, показали на видео
Происшествия
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
01:43
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
Происшествия
Видео обысков у ректора самарского университета
01:07
Видео обысков у ректора самарского университета
Происшествия
Видео-инструкция по возврату НДФЛ в 2021 году
03:43
Видео-инструкция по возврату НДФЛ в 2021 году
Общество
Видео с места избиения школьника учителем-офицером
03:07
Видео с места избиения школьника учителем-офицером
Происшествия
Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео
02:22
Русского блогера выгнали с Бали и сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение