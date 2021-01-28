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Москва

Россияне не смогут купить кальяны и стики в интернете 

Прайм 33 минуты назад
Россиянам запретили покупку кальянов и стиков в интернете
Фото: © РИА Новости. Екатерина Соловьева
Россияне с 28 января не могут покупать в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет, соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года, вступают в силу с четверга.
Ранее ограничения розничной торговли распространялись на табачную продукцию и табачные изделия: их разрешено продавать лишь в магазинах и павильонах (или, если в населенном пункте они отсутствуют — в других торговых объектах или посредством развозной торговли). Согласно новой редакции закона, теперь эти ограничения распространяются и на никотинсодержащую продукцию и кальяны: их продажа дистанционным способом запрещается.
Производители подготовились к изменениям. На прошлой неделе пользователи систем нагревания табака IQOS получили письма, в которых сообщалось что онлайн-покупка стиков для устройств недоступна с 27 января.
Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI, производитель IQOS) в России Сергей Слипченко подтвердил, что это связано со вступлением в силу 28 января запрета продажи дистанционным способом никотинсодержащей продукции, к которой относятся стики.

"С этого момента табачные стики можно будет купить только в стационарных магазинах, как и сигареты. При этом по-прежнему будет возможно приобретать через интернет устройства для потребления никотинсодержащей продукции", — сказал РИА Новости Слипченко.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова сообщила, что компания прекращает онлайн-продажи жидкостей для электронных сигарет myblu в соответствии с требованиями закона.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторое сокращение продаж: потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям — приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако, на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе", — добавила собеседник агентства.

Директор по корпоративным коммуникациям JTI Россия Дмитрий Сергеев в свою очередь отметил, что с 28 января реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет. "Поэтому особенно важным становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, чтобы сделать осознанный выбор", — указал он.
По словам собеседника агентства, продукция компании представлена в рознице по всей стране, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления. "Розница обеспечивает значительно больший объем продаж никотинсодержащей продукции, чем интернет-торговля", — добавил Сергеев.
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Комментарии
Общество , Сергей Слипченко , Дмитрий Сергеев , Philip Morris , РИА Новости
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