В России выявили 400 тыс. зловредных доменов 

России в 2020 году выявили более 400 тысяч зловредных интернет-доменов. Об этом сообщила руководитель проектов Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ) Ольга Баскакова, передает «Прайм»

По ее словам, за прошедший год в базу зловредных доменов проекта «Нетоскоп» было добавлено более 400 тысяч зловредных доменов, из них более 17 тысяч были ассоциированы с фишингом.

За год было направлено более 10 тысяч запросов на прекращение делегирования зловредных доменных имен, 9 тысяч из них касались фишинговых сайтов.

Баскакова отметила, что несмотря на постоянное увеличение числа фишинговых ресурсов, количество людей, которые попадаются на обман мошенников, снижается.

Она отметила, что пользователи становятся более осторожными.

Проект «Нетоскоп» — это информационно-аналитический ресурс и платформа для агрегации информации о вредоносных ресурсах в доменах верхнего уровня.RU,.РФ,.SU. В проекте участвуют 17 компаний и организаций — "БИЗон", Dr.Web, Group-IB, "Лаборатория Касперского" Mail.ru , НКЦКИ, Роскомнадзор , "Ростелеком", RU-CERT, "Технический центр Интернет", "Яндекс" , SURFnet, iThreat Cyber Group Inc., SkyDNS и другие.

Как сообщал «Рамблер», ранее в компании «Ростелеком-Солар» подсчитали, что за время пандемии коронавирусной инфекции объем фишинга вырос на 10%. 15% мошеннических писем, которые не попадают в спам, в настоящее время посвящены теме коронавируса; а более 50% писем про COVID-19 касаются вакцины от нее.