В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19 

Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.
"За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", — сказала Понежева на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".
В среду в России впервые с 29 октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса (17 741).