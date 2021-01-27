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В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19
Фото: РИА Новости
Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

"За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", — сказала Понежева на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

В среду в России впервые с 29 октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса (17 741).
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