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Названы профессии с самым высоким риском смерти от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 25 минут назад
Ученые перечислили профессии с высоким риском смерти от COVID
Фото: РИА Новости
Ученые Калифорнийского университета определили профессии с самым высоким риском смерти от коронавирусной инфекции. Соответствующее исследование опубликовано на портале препринтов Medrxiv.
Специалисты напомнили, что тяжесть COVID-19 частично зависит от того, какую вирусную нагрузку получает человек. Поэтому среди медиков, постоянно контактирующих с зараженными, самая высокая вероятность летального исхода — даже в возрастной группе до 45 лет.
Исследователи изучили данные по заболевшим COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года и установили, насколько увеличился уровень смертности во время пандемии для других сфер деятельности. Так, среди работников пищевой промышленности и сельского хозяйства этот показатель вырос на 39%, среди служащих транспорта и логистики — на 28%, среди рабочих на производстве — на 23%.
Ученые также отметили, что в целом за рассмотренный период уровень смертности населения трудоспособного возраста штата во время пандемии поднялся на 22%.
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