В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID среди детей

Александр Горелов. Наибольшая доля заболевших COVID-19 детей в группе 13-15-летних, однако почти в 50% случаев болезнь у детей протекает в легкой форме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН

По его словам, примерно 8-10% среди всей заболеваемости коронавирусом приходится на детей.

"Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13-15 летнего возраста", — рассказал он на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

Горелов также уточнил, что число заболевших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин принципиально не отличается. Согласно его презентации, у 49,9% детей новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, у 32,3% болезнь протекала бессимптомно. Тяжелая форма регистрировалась в 0,2% всех случаев.