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В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID-19 среди детей 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости CОVID среди детей
Фото: РИА Новости
Наибольшая доля заболевших COVID-19 детей в группе 13-15-летних, однако почти в 50% случаев болезнь у детей протекает в легкой форме, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, примерно 8-10% среди всей заболеваемости коронавирусом приходится на детей.

"Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13-15 летнего возраста", — рассказал он на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

Горелов также уточнил, что число заболевших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин принципиально не отличается. Согласно его презентации, у 49,9% детей новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, у 32,3% болезнь протекала бессимптомно. Тяжелая форма регистрировалась в 0,2% всех случаев.
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Общество , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор
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