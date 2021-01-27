Скончался актёр «Гоголь-центра» Андрей Болсунов 

На 53-ом году жизни скончался актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов. Об этом сообщили представители театра в Instagram.
Болсунов ушел из жизни 27 января. В театре отметили, что актер запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Особо отмечено, что артист был в труппе, кода «Гоголь-центр» еще был театром имени. Гоголя. По словам коллег Болсунова, он был «важной и неотъемлемой частью» их команды.
«Мы запомним Андрея, как неизменно остроумного, жизнерадостного и деликатного человека, харизматичного артиста и надежного партнера», говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Причина смерти Болсунова не указана.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ствло известно, что в Москве на 69-м году жизни скончался актер Юрий Лахин. В декабре Лахин переболел коронавирусом, позже компьютерная томография показала осложнения и его положили в больницу. По словам актрисы Ольги Битюцкой, медики не смогли ничем помочь. Лахин пролежал месяц в клинике и умер утром 27 января. Актер снялся в сериалах «Молодежка», «Ликвидация», «Вечный зов», фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других картинах.