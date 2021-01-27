Скончался актёр «Гоголь-центра» Андрей Болсунов 

Болсунов ушел из жизни 27 января. В театре отметили, что актер запомнился зрителям по ролям в спектаклях «Палачи», «Молоко», «Девять», «Хармс. Мыр», «Пробуждение весны», «Страх». Особо отмечено, что артист был в труппе, кода «Гоголь-центр» еще был театром имени. Гоголя. По словам коллег Болсунова, он был «важной и неотъемлемой частью» их команды.