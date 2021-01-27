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Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов
Фото: ТАСС
Актер театра "Гоголь-центр" Андрей Болсунов умер на 52-м году жизни. Об этом говорится в официальном сообщении театра в среду.

"Сегодня умер актер Андрей Болсунов. Нашим зрителям он знаком по спектаклям "Палачи", "Молоко", "Девять", "Хармс. Мыр", "Пробуждение весны", "Страх". Андрей остался в труппе после того, как театр им. Гоголя стал "Гоголь-центром", и был важной и неотъемлемой частью нашей команды", — сообщается на официальной странице театра в Instagram. Причина смерти не уточняется.

В "Гоголь-центре" отмечают, что Болсунов был неизменно остроумным, жизнерадостным и деликатным человеком, харизматичным артистом и надежным партнером. "Команда "Гоголь-центра" выражает искренние соболезнования семье и близким Андрея", — добавляют в театре.
Умер актер из «Молодежки» и «Вечного зова»
Болсунов родился 14 января 1969 года. Окончил Театральное училище им. Щепкина. С 1993 года — актер Театра им. Гоголя (с 2013 года — "Гоголь-центра").
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Общество , Андрей Болсунов
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