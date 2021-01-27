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Москва

Вдова показала предсмертные рисунки Шаляпина 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Вдова показала предсмертные рисунки Шаляпина
Фото: РИА Новости
Супруга комика Александра Шаляпина Анастасия опубликовала в Instagram несколько его рисунков, сделанных незадолго до смерти.
Как сообщал «Рамблер», тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина было обнаружено в квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством.
Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью.
Супруга Шаляпина Анастасия разместила в «сторис» рисунки, которые ее муж сделал незадолго до своей смерти.

«Последнее», — подписала она работы.

Все рисунки выполнены на листах в клетку в очень яркой оранжево-красно-зеленой гамме. Среди работ портрет и горный пейзаж.
Ранее СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что погибший злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился от зависимости в белгородской клинике.
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Общество , Александр Шаляпин
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