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В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 

Российская Газета 1 час назад
В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ
Фото: ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов внес новые поправки в свой указ о мерах повышенной готовности, которыми до 1 марта 2021 года продлил запрет на проведение корпоративов, банкетов, а также также развлекательных мероприятий в торговых центрах региона. Документ опубликован на портале правительства РК.
Ранее этот запрет действовал до 1 февраля 2021 года. Но даже стабилизация ситуации с коронавирусом — и ежедневное уменьшение числа выявленных больных COVID-19 — не стала аргументом в пользу отмены таких ограничений.
Корпоративы, банкетов и другие торжества, в том числе на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения, запрещены до начала календарной весны.
По-прежнему нельзя проводить развлекательные мероприятия, презентации и розыгрыши призов в торговых центрах. А для театров и кинотеатров остается в силе ограничение на заполнение не более 30 процентов мест в зрительных залах.
За последние сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции, девять человек скончались. За неделю в стационары госпитализированы 565 пациентов с COVID-19.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что коллективный иммунитет — это единственный способ победить коронавирус, а также залог успешного курортного сезона 2021 года. Более 10 тысяч крымчан уже записались на вакцинацию, свыше 6000 человек получили первую из двух прививок. Создано 10 выездных мобильных бригад для вакцинации сотрудников крупных предприятий республики.
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Общество , Сергей Аксенов , Республика Крым
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