В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 

Глава Крыма Сергей Аксенов внес новые поправки в свой указ о мерах повышенной готовности, которыми до 1 марта 2021 года продлил запрет на проведение корпоративов, банкетов, а также также развлекательных мероприятий в торговых центрах региона. Документ опубликован на портале правительства РК.

Ранее этот запрет действовал до 1 февраля 2021 года. Но даже стабилизация ситуации с коронавирусом — и ежедневное уменьшение числа выявленных больных COVID-19 — не стала аргументом в пользу отмены таких ограничений.

Корпоративы, банкетов и другие торжества, в том числе на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения, запрещены до начала календарной весны.

По-прежнему нельзя проводить развлекательные мероприятия, презентации и розыгрыши призов в торговых центрах. А для театров и кинотеатров остается в силе ограничение на заполнение не более 30 процентов мест в зрительных залах.

За последние сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции, девять человек скончались. За неделю в стационары госпитализированы 565 пациентов с COVID-19