ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины «ЭпиВакКорона» 

Стоимость упаковки вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" составит 9541 рубль. Предельную отпускную цену на препарат согласовала Федеральная антимонопольная служба , решение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В документе говорится, что всего в упаковке 10 ампул. Таким образом, одна доза вакцины будет стоить 954,1 рубля. Поскольку вакцинация проводится в 2 этапа, то прививка от коронавируса на одного человека обойдется федеральному бюджету РФ в 1 908,2 рублей.

Упаковка вакцины Спутник V Центра Гамалеи стоит 9 710 руб. В ней тоже 10 ампул, по 5 доз первого и второго компонентов. Таким образом, для того, чтобы защитить одного человека от коронавируса с помощью этой вакцины, потребуется 1 942 рубля.

Однако цены на обе вакцины уже в марте будут пересмотрены. Так, цена на вакцину Спутник V действует до 5 марта 2021 года, следует из Госреестра лекарственных средств. На вакцину ЭпиВакКорона ее тоже установили до марта.