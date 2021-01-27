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Москва

ВЦИОМ: треть москвичей недовольны высокоэтажной застройкой города 

ТАСС 44 минуты назад
Треть москвичей выразила недовольство высокоэтажной застройкой города
Фото: РИА Новости
Более трети москвичей недовольны высокоэтажной застройкой столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные в среду в ТАСС.
Опрос проводился в декабре 2020 года, в нем приняли участие 1,2 тыс. жителей Москвы.
Согласно представленным данным, минусами градостроительной политики горожане считают высокоэтажную застройку — 33,5%, долгострои — 32,9% и некачественное строительство — 27,6%. Среди плюсов — строительство метро (72,2%), дорог (67,6%), МЦК и МЦД (62,1%).
ВЦИОМ также провел опрос общественных настроений жителей Новой Москвы среди 1 тыс. респондентов из Москвы, Новомосковского и Троицкого административных округов старше 18 лет, опрос также проводился в декабре.
Согласно результатам, 70% опрошенных полагают, что жизнь в Новой Москве за последние два года улучшилась, а 18,2% полагают, что ухудшилась. В "старой" же Москве 49,2% уверены, что ситуация улучшилась, а 18,4% считают, что ухудшилась. Транспортная ситуация в Новой Москве, по мнению опрошенных, является положительной (62% опрошенных), в "старой" Москве такого мнения придерживаются 44%. 52% респондентов считают, что жизнь в Новой Москве становится безопаснее, 40% так же говорят про "старую" Москву.
Опрос также показал, что более 80% опрошенных уверены, что в городе улучшилось дорожное строительство, 10,8% полагают, что ситуация в этой сфере стала хуже. Опрошенные также считают, что для улучшения условий жизни в Новой Москве надо строить больницы (52%), детские сады (49,5%), школы (47,9%), спортивные центры (44,8%) и детские поликлиники (42,9%).
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Общество , Новости Москвы , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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