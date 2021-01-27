В кинотеатрах выходит фильм «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской 

«Про историю Зои Космодемьянской я знала ещё со школы, — говорит Анастасия Мишина, исполнительница главной роли. — Невозможно оставаться равнодушной к этой истории. Вообще, к истории человека, любого человека, даже прохожего нельзя будет остаться равнодушным, если эту историю узнать. До начала сьемок режиссер прислал мне список фильмов, среди которых был «Иди и смотри» Элема Климова, и я смотрела эту картину целый день, в несколько заходов, по двадцать минут, по полчаса, потому что выдержать целиком это я не могла».