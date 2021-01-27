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Москва

Лановой резко ответил своим критикам из Львова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Лановой резко ответил своим критикам из Львова
Фото: РИА Новости
Знаменитый советский актер Василий Лановой, чьи родители были украинцами, резко ответил критикам из Львова. Об этом он рассказал в программе «Семейный альбом».
По словам актера, его мама разговаривала с ним исключительно по-украински и из-за этого у него даже возникли проблемы в театре.

«Когда я окончил в 1957 году театральный институт, «Щуку», Рубен Николаевич взял меня в театр и сказал: «Вася, я вам год не буду давать никаких ролей, только массовку». А у меня уже кинокартины вышли, Павка Корчагин. Я говорю: «А в чем дело?». «В вашей речи очень много „украиноидов“, понимаете? Вот вы год и будете слушать, как разговаривают наши замечательные актеры»», — рассказал Лановой.

Он также назвал себя «хохлом» и отметил, что обладает редким музыкальным слухом, свойственным украинцам. При этом Лановой заявил, что столкнулся с критикой и попытками обвинить его в предательстве.

«Как-то мне из Львова позвонили. «Василя Семеновича можна?» Я говорю: «Я слухаю вас, хлопці». — «Що ж ти, гад, наробив». И пошли ругательства», — рассказал артист.

После чего Лановой спросил, есть ли у собеседников минутка, и высказал свое мнение о них.

««Щоб я вас більше не чув, собаки». На этом закончились все разговоры. И я туда не езжу», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее украинские националисты пригрозили уничтожить кафе еврейской кухни в Одессе за пост в соцсети с использованием русских букв. Предприниматели решили искать защиты у израильского посольства. Также стало известно, что популярного TikTok-блогера Таисию Маламан затравили на Украине за то, что она высказала желание поехать в Россию.
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Комментарии 3
Общество , Василий Лановой
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