В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 

Предприятиям общественного питания запрещено работать после 23:00, организовывать развлекательные мероприятия, открывать танцевальные площадки, проводить банкеты и фуршеты. Исключения делаются только для событий, где можно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.

Запрет на массовые мероприятия распространяется и для других организаций. В то же время, театры, кинотеатры и дома культуры могут принимать гостей, но зрительные залы должны быть заполнены только наполовину.

Приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов.

Людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболевания, опасными при COVID-19, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. Они официально освобождаются от работы, и им продолжают оплачивать больничные.

При этом руководители организаций и предприятий больше не должны переводить 30 процентов коллектива на "удаленку". Соблюдать, гибкий график работы тоже не обязательно.