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В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19 

Российская Газета 2 часа назад
В Бурятии продлили действие ограничений из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
До 28 февраля продлено действие ограничительных мероприятий для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия. Соответствующий указ подписал глава региона Алексей Цыденов.
Предприятиям общественного питания запрещено работать после 23:00, организовывать развлекательные мероприятия, открывать танцевальные площадки, проводить банкеты и фуршеты. Исключения делаются только для событий, где можно обеспечить социальное дистанцирование и рассадку не более четырех человек за одним столом.
Запрет на массовые мероприятия распространяется и для других организаций. В то же время, театры, кинотеатры и дома культуры могут принимать гостей, но зрительные залы должны быть заполнены только наполовину.
Приостановлена работа детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, ночных клубов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов.
Людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболевания, опасными при COVID-19, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. Они официально освобождаются от работы, и им продолжают оплачивать больничные.
При этом руководители организаций и предприятий больше не должны переводить 30 процентов коллектива на "удаленку". Соблюдать, гибкий график работы тоже не обязательно.
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Комментарии
Общество , Алексей Цыденов , Республика Бурятия
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